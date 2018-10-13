Ruh sağlığı için pedal çevirdiler

BUGÜN NELER OLDU

'nün bu yılki teması "" olarak belirlendi. Bu tema çerçevesinde yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmak üzere organize edilen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr.İli Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri çalışanları ve hastalarının katılımıyla'nde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik alanına ruh sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla stant ve çadırlar kuruldu.Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Gölbaşı Gençlik Merkezi'nin temin ettiği bisikletler katılımcıların kullanımına sunulmak üzere alana konumlandırıldı. Tanışma oyunu, lider kim oyunu, zumba hocası eşliğinde fiziksel aktivite, ruh sağlığı konularında bilgilendirme, elma ve su ikramı, broşür dağıtımı, bisiklet turu yapıldı. Yaşayarak öğrenme becerisi olarak tanımlanan yaratıcı drama etkinliklerine farklı niteliklere sahip katılımcıların birbirlerini tanıması ve iletişim becerilerini güçlendirmek adına "Tanışma Oyunu" ile başlandı. Grubun birbirini tanıması sonrasında "Lider Kim?" oyunu ile etkinliğe devam edildi. Katılımcılarla bisiklet turu ile etkinlik sonlandırıldı.