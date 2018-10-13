Şampiyonluğa odaklandık

BUGÜN NELER OLDU

'de'deyaparak yoluna kayıpsız devameden'ndebasınmensuplarıyla bir araya geldi.Şampiyonluk yolunda bütün maçlarıkazanmak istediklerini vurgulayan, "Her maça finalgözüyle hazırlanan oyuncularımateşekkür ediyorum. Şampiyonluğaodaklandık. Sezon başında yaşlıoyuncular transfer ettiğimiz içinçok fazla eleştiriye maruz kaldık.Oyuncularımmaçta gösterdikleriperformansla yaşlı oyuncu benzetmesiniçürüttüler. Oyuncularım'ne yakışan sonuçlaralmalarının yanında fair playanlamında'ne yakışanduruşlar da sergiliyorlar" dedi.