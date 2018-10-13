SPOR Toto 1. Lig
'de 8
'de 8
yaparak yoluna kayıpsız devam
eden Gençlerbirligi
'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri
basın
mensuplarıyla bir araya geldi.
Şampiyonluk yolunda bütün maçları
kazanmak istediklerini vurgulayan Sözeri
, "Her maça final
gözüyle hazırlanan oyuncularıma
teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa
odaklandık. Sezon başında yaşlı
oyuncular transfer ettiğimiz için
çok fazla eleştiriye maruz kaldık.
Oyuncularım 8
maçta gösterdikleri
performansla yaşlı oyuncu benzetmesini
çürüttüler. Oyuncularım Gençlerbirliği
'ne yakışan sonuçlar
almalarının yanında fair play
anlamında Gençlerbirliği
'ne yakışan
duruşlar da sergiliyorlar" dedi.