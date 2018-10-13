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Şampiyonluğa odaklandık

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Şampiyonluğa odaklandık
SPOR Toto 1. Lig'de 8'de 8 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Gençlerbirligi'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şampiyonluk yolunda bütün maçları kazanmak istediklerini vurgulayan Sözeri, "Her maça final gözüyle hazırlanan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa odaklandık. Sezon başında yaşlı oyuncular transfer ettiğimiz için çok fazla eleştiriye maruz kaldık. Oyuncularım 8 maçta gösterdikleri performansla yaşlı oyuncu benzetmesini çürüttüler. Oyuncularım Gençlerbirliği'ne yakışan sonuçlar almalarının yanında fair play anlamında Gençlerbirliği'ne yakışan duruşlar da sergiliyorlar" dedi.
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