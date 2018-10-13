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Taravani’yi ağırladı

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Veysel Tiryaki Taravani’yi ağırladı
Belediye Başkanı , Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravani'yi ağırladı. Meslektaşı ile samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Tiryaki, bu nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tiryaki, Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan Makedonya ile kurdukları dostluk bağlarının giderek güçlendiğine ve Gostivar şehrinin de bu kapsamda yer aldığına dikkat çekti. Gostivar'ı ziyaret eden Tiryaki'yi tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu söylee konuk başkan, gelişen Altındağ'ın yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
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Veysel Tiryaki Taravani’yi ağırladı
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