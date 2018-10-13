Yenimahalle’de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

TÜBİTAK
4007 bilim ve toplumu destekleme programı kapsamında Yenimahalle Ergazi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokul'unda, "Bilim Bakalım Nedir?" adlı bilim şenliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı
ve TÜBİTAK'ın ortaklığında oluşturulan projeye, Yenimahalle Belediyesi ile farklı üniversitelerden akademisyen ve eğitmenler proje destekçisi olarak katıldı. İlçe okullardan gelen öğretmen ve öğrencilerin destekçi olarak katıldığı bilim şenliğinde, il genelinden binlerce öğrenci bilimle buluştu. Öğrencilere hitap eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bilginin ve teknolojinin bu kadar önemli olduğu günümüz dünyasında çocuklarımız çağa ayak uydurmalı, çağın gerisinde kalmadan eğitilmelidir. Belediye olarak, hizmette, eğitimi her zaman ilk sıraya almış durumdayız. İlçemizdeki okullarımıza yardım ediyor, eksiklerini gideriyoruz" dedi.