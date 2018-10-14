4 kadın başarı öyküsü

Gösterdikleri çaba ve azimle büyük başarılara imza atmaya başlayan Mamaklı kadınlardan her geçen gün yeni bir başarı öyküsü çıkıyor. Mamak'ın üreten kadınları hedef büyüterek, iş hayatında yükselme şansı yakalıyor. İşte Mamak'ın inanan ve başaran kadınlarının öykülerinden birkaçı:

HAYATA TUTUNDU

Aile merkezlerinin yaşamını değiştirdiği kursiyerlerden biri de Fatmanur Çavdar. 1.5 yaşındayken yakalandığı hastalığı ile mücadeleyi Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde cilt bakımı ve kuaförlük kurslarına gelerek kazandı. 19 yaşındaki Çavdar, on yılı aşkın süredir kombine immun yetmezliği ile mücadele veriyordu. Hastalıkla mücadele etmek için kararlı olan ve tedaviye başlayan genç kız bir yandan da kurslara gelerek hem meslek öğreniyor hem de sosyal yönünü geliştiriyordu. 2.5 yıl boyunca kurslara devam eden genç kız, kurs sayesinde hastalığı hem kafasında hem de tıbben bitirdi ve kazandı. Kurs günlerini özlediğini kaydeden Çavdar, "Meğer aradığım tedavi aile merkezindeymiş. Asla pes etmemek gerektiğini öğrendim. Arkadaşlarıma ve öğretmenime minnettarım" dedi.

MAMAK'TAN DÜNYAYA AÇILDI

Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerlerinden Mehtap Şekeroğlu, merkezdeki hobi ve meslek edindirme kursları ile koluna altın bileziği takan kadınlardan biri. Ev hanımıyken, oğluna çeyiz yapma düşüncesiyle başladığı iğne oyası kursu ile sosyal medya üzerinden satış yaptı, el emeği ürünleriyle dünyaya açıldı. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlere yetişemeyen Şekeroğlu'na Almanya, Hollanda ve Avusturalya gibi ülkelerden de büyük ilgi var.

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Aile Merkezlerinden aldığı eğitimlerin meyvelerini toplayan bir başka isim ise Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde cilt bakımı, makyaj, iğneli epilasyon ve kuaförlük eğitimi alan evli ve 2 çocuk annesi Nagihan Eren. Eren, 2 yıllık eğitimini tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra tasarım ve güzellik salonunu açtı, kendi işinin patronu oldu. Mamak Türközü Mahallesi'nde açtığı güzellik salonu ile kursta öğrendiği tüm hünerlerini müşterilerine sergiliyor.

AZMİ İLE OKUR-YAZAR OLDU

Hayallerini yakalayan bir diğer kadın da 13 yaşındayken ailesinin okula gitmesine izin vermediği, şimdiler de ise okuma ve yazma hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşayan Ayşe Kurubaş. Kurubaş, gazete küpürlerinden kestiği harfleri yan yana dizerek, televizyonda izlediği okuma yazma programlarını izleyerek, azmi ile okur-yazar oldu.