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Alkollü sürücü pazarı birbirine kattı

’da otomobilini merdivenlerden indirip pazara girmeye çalışan sürücü, hem pazarcılara hem polislere ecel terleri döktürdü. Alkollü olduğu belirtilen sürücü gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Alkollü sürücü pazarı birbirine kattı
OLAY, sabah saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinden istikametinde seyreden 06 GDB 78 plakalı otomobil, isminin K. olduğu öğrenilen sürücünün direksiyonu sağa kırması sonucu, Ayrancı 'ne yöneldi. Kaldırımı aşan otomobil, pazara inen basamaklarda asılı kaldı. O esnada tezgahlarını kurmaya çalışan pazar esnafı, asılı kaldığı yerde patinaj yaparak ilerlemeye çalışan otomobilin yanına gelerek, sürücüye geri gitmesi gerektiğini söyledi. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, pazarcıları dinlemeyerek otomobili merdivenlerden aşağı indirmek için zorlamaya devam etti. Araç sürücüsüne söz geçiremeyen pazarcılar, polise ihbarda bulundu. Polis memuru da sarhoş sürücüye araçtan inmesi yönünde ikazda bulundu. Polisin müdahalesine karşı koyduğu belirtilen şahsın, küfürler savurarak görevli kadın memurun üzerine yürüdüğü ifade edildi. Pazarda tezgahları kurmakla uğraştıkları sırada, otomobilin kaldırıma çarptığını belirten pazar esnaflarından Ersin Acıhan, "Önce geldi kaldırıma çarptı, buradan dönecek zannettim. Baktım, pazarın içine doğru girmeye çalışıyor. Durmasını söyledik, hiç oralı olmadı. Esnaf arkadaşlar geldi, beraber durdurduk"dedi. Aracın geri geri çıkması için yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Acıhan, uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan sürücünün, aracı pazara sokmak için dakikalarca olduğu yerde patinaj yaptırdığını belirtti. Şahsın, polis ekiplerine de küfürler savurarak saldırdığını söyleyen Acıhan, "Polis arkadaşlar müdahale etmeye çalışınca karşı koymaya başladı. Yol olmadığını göre göre girmeye çalıştı. Bir de patinaj çektirdi arabaya, yoksa tezgahlara dalacaktı. Polislere küfürler savurdu, küfürleri duymamak için en son kapıyı üzerine kapattılar" şeklinde konuştu. Daha sonra olay yerine gelen destek ekipleri, şahsı araçtan indirerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Alkollü sürücü pazarı birbirine kattı
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