Ankara’da çaldı Afyon’da yakalandı

AFYONKARAHISAR'IN
Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince bulunan çalıntı motosikletlerin Ankara
'dan çalındığı belirlendi. Beypazarı'ndan değişik tarihlerde 2 adet motosiklet ve Sincan'dan 1 adet arazi kros motosikleti çalındı. Çalınan motosikletlerin Afyonkarahisar
'ın Bolvadin ilçesine getirildiği tespit edilince, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Burak E. isimli şahıs, çalıntı motosiklette birlikte yakalanırken, yapılan sorgusunda diğer 2 motosikleti Mesut D.'ye sattığını itiraf etti.