Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara’da çaldı Afyon’da yakalandı

’da çaldı Afyon’da yakalandı

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Ankara’da çaldı Afyon’da yakalandı
AFYONKARAHISAR'IN Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince bulunan çalıntı motosikletlerin 'dan çalındığı belirlendi. Beypazarı'ndan değişik tarihlerde 2 adet motosiklet ve Sincan'dan 1 adet arazi kros motosikleti çalındı. Çalınan motosikletlerin 'ın Bolvadin ilçesine getirildiği tespit edilince, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Burak E. isimli şahıs, çalıntı motosiklette birlikte yakalanırken, yapılan sorgusunda diğer 2 motosikleti Mesut D.'ye sattığını itiraf etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da çaldı Afyon’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN