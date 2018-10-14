Ankaralılar Ekmek Festivali’nde buluştu

DÜNYANIN en büyük ekmek festivallerinden biri olan Uluslararası Ekmek Festivali Ankara'da başladı. Cermodern Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivalde Türkiye'nin siyez unlu, ekşi mayalı ekmeklerinin yanı sıra birçok ülkeye özgü ürün ve kültür tanıtılacak. Ruan Fuarcılık ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Ekmek Festivali'nde Venezuela, Almanya, Kuveyt, İtalya, Tayland gibi ülkelerin ekmek ve unlu mamullerinin sergilendiği stantlar kuruldu. Türkiye'nin Vakfıkebir taş fırın, siyez unlu, ekşi mayalı ekmekleri şef aşçılar tarafından festivalde tanıtıldı.

BÜYÜKELÇİLER KONUŞTU

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Güney ve Orta Amerika'da çokça tüketilen "arepa" ekmeğinin bölge halkı için önemi ve tarihine ilişkin konuştu. Reyes, daha sonra platformda "arepa" ekmeği hazırladı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da Alman ekmeğinin tüm dünyada büyük bir üne sahip olduğunu belirterek, "Alman ekmeğinin tarifleri yüzlerce yıl korunmuştur" dedi. Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit de Ekmek Festivali'ne katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Venezuella'nın önde gelen müzisyenlerinden Perküsyonist Orlando Poleo ve grubu bir konser verdi. Uluslararası Tahıl Bilim ve Teknolojisi Birliği Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel 'sağlıklı ekmek söyleşileri' yaptı. Festival bugün sona erecek.