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ve nitelikli eleman yetiştirecek

Ankara Sanayi Odası ve Türkiye İş Kurumu, ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde, nitelikli eleman yetiştirecek

Giriş Tarihi: 14.10.2018
ASO ve İŞKUR nitelikli eleman yetiştirecek

AILE, Çalışma ve Bakanlığı, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () işbirliğiyle hayata geçirilen çerçevesinde ve İŞKUR iş birliği yapacak. ASO Başkanı , sanayicilerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özdebir, amaçlarının, sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek olduğunu aktararak, "Projeyle işsiz olup aynı zamanda bir meslek sahibi olmayan kardeşlerimiz için çok önemli fırsat doğdu. Eğitimler sonrasında, firmalar talep etmiş oldukları kurslarda eğitim görenleri kendi işletmelerinde işe alacak. MEGİP'in, işletmelerimize nitelikli personel bulma noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İşverenlerimiz, çalışmayı arzu ettiğiniz insanları, hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşsınlar" dedi.

MAAŞ VE SİGORTA YAPILACAK
Ankara İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım protokol kapsamında iki yıl boyunca kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacaklarını aktararak, "İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programıyla yetiştireceği En fazla 8 ay süreyle düzenlenecek kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61 lira cep harçlığı ödeyeceğiz. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler. Kursiyerlerin sı primlerini karşılanacağız" diye konuştu.

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ASO ve İŞKUR nitelikli eleman yetiştirecek
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