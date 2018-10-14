ASO ve İŞKUR nitelikli eleman yetiştirecek

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle hayata geçirilen MEGİP çerçevesinde ASO ve İŞKUR iş birliği yapacak. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özdebir, amaçlarının, sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek olduğunu aktararak, "Projeyle işsiz olup aynı zamanda bir meslek sahibi olmayan kardeşlerimiz için çok önemli fırsat doğdu. Eğitimler sonrasında, firmalar talep etmiş oldukları kurslarda eğitim görenleri kendi işletmelerinde işe alacak. MEGİP'in, işletmelerimize nitelikli personel bulma noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İşverenlerimiz, çalışmayı arzu ettiğiniz insanları, hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşsınlar" dedi.

MAAŞ VE SİGORTA YAPILACAK

Ankara İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım protokol kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacaklarını aktararak, "İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programıyla yetiştireceği En fazla 8 ay süreyle düzenlenecek kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61 lira cep harçlığı ödeyeceğiz. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler. Kursiyerlerin sigortası primlerini karşılanacağız" diye konuştu.