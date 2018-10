BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı 'nın da katıldığı Baraj Koruma Yönetmeliği toplantısında konuştu. Can, bürokrasiden yakınarak, " Türkiye bürokrasiye teslim edilemez" diye konuştu. Can, sorunlarının çözülmediği takdirde mahkemeye başvuracaklarını dile getirerek, "Hukuk devletinde yaşıyoruz, hakkımızı hukuk nezdinde arayacağız. Hukuk devletinde hukukun uygulanmadığını ortaya koyarız" dedi.