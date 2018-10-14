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Polatlı’da faili meçhul saldırılar

Polatlı’da belediye yetkililerine yönelik ikinci bir saldırı yaşandı

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Polatlı’da faili meçhul saldırılar
POLATLI Belediyesi'nde çalışan şube müdürlerine 20 gün içinde ikinci kez kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Yaklaşık iki hafta önce Yapı Hesap İşleri Müdürü uğradığı saldırıda darp edilmiş ve olayın failleri henüz yakalanamamıştı. Aradan kısa süre geçmeden bir saldırı daha yaşandı. Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Polatlı Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Murat Kurt'un evinin önünde park halindeki aracına pompalı tüfekle ateş edildi. Olay anında araçta kimsenin olmaması felaketi önledi. Öte yandan, bir süre önce Polatlı'da yerel gazeteci Güven Hafızoğlu da kimliği belirsiz kişilerce darp edilmişti. Hafızoğlu'nun darp edilmesi olayı ile ilgili polisin yaptığı çalışma sonuçsuz kalmıştı.
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Polatlı’da faili meçhul saldırılar
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