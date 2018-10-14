Şampiyonluk armağan etmek istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

, geçtiğimizyıltakımına yükseldive performansıyladikkat çeken isimlerden olmayıbaşardı.bu sezontakımın hedeflerine katkı vermekiçin çok çabalıyor ve enbüyük hayalitaraftarına şampiyonluk hediyeetmek. Kişisel hedefiniiseilenda oynamak olarakaçıklıyor.'da okul takımındaoynarken keşfedildim. Başkabir kulüp beni istemişti amadevreye girdi vebeni buraya kazandırdı.takımıyla antrenmana çıktımve beğenildim. Şimdi o zamanlabu zamana bakınca, iyi kibu kararı vermişim diyorum.Altyapının her kademesindeoynadım. Burada aldığım eğitimi,disiplini, öğrendiğim şeylerihiçbir şeye değişmem.Bu seneki birlikteliğimizçok iyi. İyi bir takım olduk vehedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.Ben altyapıda oynarkenburayı daha zor olarakdüşünüyordum. "geçeceğiz, alışmakzor olacak, kendimizikabul ettirmek zor olacak"diyordum. Biza çıktığımız ilk gündenitibaren ağabeylerimizinyakınve sıcak davranışıylakarşılaştık.Bizesürekliözgüvenaşıladılar,destekoldular.ve ekibi gerçektenhepimizle tek tek ilgilenip,bizi maça hazırlıyorlar.Oynayan, oynamayantüm oyunculara yaklaşımlarıaynı. Yüksek tempoda kaliteliantrenmanlar ile maçlarahazırlanıyoruz.bize çok yardımcı oluyorlar.Her şeyimizle ilgileniyorlar.Aile ortamını çok rahat hissedebiliyorum.ilk geldiğigün, "Başka bir hedefimiz yoktek hedefimiz ait olduğumuzlige dönmek" dedi.'deyaptıkama inanıyorum ki bu seriyidevam ettirecek gücümüzvar. Teknik ekip, futbolcular,kulüp personeli… Aklınıza kimgelirse buna inanmış durumda.Birbirimize güveniyoruz.Genç futbolcuların idolleriya da örnek aldığı isimlerolması çok doğal. Benim içinçok farklı bir yerde.Ona hayranım. Oturup internettenonunya da daha eskimaçlarını izliyorum.Antrenmanda yakındantakip ediyorum.O da bana uyarılardabulunuyor. Benimgibi gençoyuncularlailgileniyor.