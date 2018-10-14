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Şampiyonluk armağan etmek istiyoruz

Kulübü, web sitesinde genç futbolcu ile bir söyleşi gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Şampiyonluk armağan etmek istiyoruz
Rahmetullah Berişbek, geçtiğimiz yıl Gençlerbirliği A takımına yükseldi ve performansıyla dikkat çeken isimlerden olmayı başardı. Rahmetullah bu sezon takımın hedeflerine katkı vermek için çok çabalıyor ve en büyük hayali Gençlerbirliği taraftarına şampiyonluk hediye etmek. Kişisel hedefini ise Gençlerbirliği ile Avrupa Kupası'nda oynamak olarak açıklıyor.
Gençlerbirliği ile ilk tanışman nasıl oldu? Elmadağ'da okul takımında oynarken keşfedildim. Başka bir kulüp beni istemişti ama Adem Hoca devreye girdi ve beni buraya kazandırdı. U13 takımıyla antrenmana çıktım ve beğenildim. Şimdi o zamanla bu zamana bakınca, iyi ki bu kararı vermişim diyorum. Altyapının her kademesinde oynadım. Burada aldığım eğitimi, disiplini, öğrendiğim şeyleri hiçbir şeye değişmem.
Bu sezon 8'de 8 yapmış bir takımın parçasısın. A takım altyapıdayken hayal ettiğin gibi mi? Bu seneki birlikteliğimiz çok iyi. İyi bir takım olduk ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ben altyapıda oynarken burayı daha zor olarak düşünüyordum. "A takıma geçeceğiz, alışmak zor olacak, kendimizi kabul ettirmek zor olacak" diyordum. Biz A takıma çıktığımız ilk günden itibaren ağabeylerimizin yakın ve sıcak davranışıyla karşılaştık. Bize sürekli özgüven aşıladılar, destek oldular.
Genç bir oyuncu olarak takım içindeki havayı nasıl değerlendiriyorsun? Erkan Hoca ve ekibi gerçekten hepimizle tek tek ilgilenip, bizi maça hazırlıyorlar. Oynayan, oynamayan tüm oyunculara yaklaşımları aynı. Yüksek tempoda kaliteli antrenmanlar ile maçlara hazırlanıyoruz. Selçuk Ağabey, Hakan Ağabey, Nobre Ağabey bize çok yardımcı oluyorlar. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Aile ortamını çok rahat hissedebiliyorum.
Ortada bir şampiyonluk hedefi var. Bu hedefle ilgili sen neler söylemek istersin? Erkan Hoca ilk geldiği gün, "Başka bir hedefimiz yok tek hedefimiz ait olduğumuz lige dönmek" dedi. 8'de 8yaptık ama inanıyorum ki bu seriyi devam ettirecek gücümüz var. Teknik ekip, futbolcular, kulüp personeli… Aklınıza kim gelirse buna inanmış durumda. Birbirimize güveniyoruz. İDOLÜM SESSEGNON
Genç bir oyuncusun. Herhangi bir idolün var mı? Genç futbolcuların idolleri ya da örnek aldığı isimler olması çok doğal. Benim için Sessegnon çok farklı bir yerde. Ona hayranım. Oturup internetten onun Premier Lig ya da daha eski maçlarını izliyorum. Antrenmanda yakından takip ediyorum. O da bana uyarılarda bulunuyor. Benim gibi genç oyuncularla ilgileniyor.
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Şampiyonluk armağan etmek istiyoruz
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