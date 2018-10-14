Şampiyonluk armağan etmek istiyoruz

Rahmetullah Berişbek
, geçtiğimiz
yıl Gençlerbirliği A
takımına yükseldi
ve performansıyla
dikkat çeken isimlerden olmayı
başardı. Rahmetullah
bu sezon
takımın hedeflerine katkı vermek
için çok çabalıyor ve en
büyük hayali Gençlerbirliği
taraftarına şampiyonluk hediye
etmek. Kişisel hedefini
ise Gençlerbirliği
ile Avrupa Kupası'
nda oynamak olarak
açıklıyor. Gençlerbirliği ile ilk tanışman nasıl oldu? Elmadağ
'da okul takımında
oynarken keşfedildim. Başka
bir kulüp beni istemişti ama Adem Hoca
devreye girdi ve
beni buraya kazandırdı. U13
takımıyla antrenmana çıktım
ve beğenildim. Şimdi o zamanla
bu zamana bakınca, iyi ki
bu kararı vermişim diyorum.
Altyapının her kademesinde
oynadım. Burada aldığım eğitimi,
disiplini, öğrendiğim şeyleri
hiçbir şeye değişmem. Bu sezon 8'de 8 yapmış bir takımın parçasısın. A takım altyapıdayken hayal ettiğin gibi mi?
Bu seneki birlikteliğimiz
çok iyi. İyi bir takım olduk ve
hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.
Ben altyapıda oynarken
burayı daha zor olarak
düşünüyordum. "A takım
a
geçeceğiz, alışmak
zor olacak, kendimizi
kabul ettirmek zor olacak"
diyordum. Biz A takım
a çıktığımız ilk günden
itibaren ağabeylerimizin
yakın
ve sıcak davranışıyla
karşılaştık.
Bize
sürekli
özgüven
aşıladılar,
destek
oldular. Genç bir oyuncu olarak takım içindeki havayı nasıl değerlendiriyorsun? Erkan Hoca
ve ekibi gerçekten
hepimizle tek tek ilgilenip,
bizi maça hazırlıyorlar.
Oynayan, oynamayan
tüm oyunculara yaklaşımları
aynı. Yüksek tempoda kaliteli
antrenmanlar ile maçlara
hazırlanıyoruz. Selçuk Ağabey, Hakan Ağabey, Nobre Ağabey
bize çok yardımcı oluyorlar.
Her şeyimizle ilgileniyorlar.
Aile ortamını çok rahat hissedebiliyorum. Ortada bir şampiyonluk hedefi var. Bu hedefle ilgili sen neler söylemek istersin? Erkan Hoca
ilk geldiği
gün, "Başka bir hedefimiz yok
tek hedefimiz ait olduğumuz
lige dönmek" dedi. 8
'de 8
yaptık
ama inanıyorum ki bu seriyi
devam ettirecek gücümüz
var. Teknik ekip, futbolcular,
kulüp personeli… Aklınıza kim
gelirse buna inanmış durumda.
Birbirimize güveniyoruz. İDOLÜM SESSEGNON Genç bir oyuncusun. Herhangi bir idolün var mı?
Genç futbolcuların idolleri
ya da örnek aldığı isimler
olması çok doğal. Benim için Sessegnon
çok farklı bir yerde.
Ona hayranım. Oturup internetten
onun Premier Lig
ya da daha eski
maçlarını izliyorum.
Antrenmanda yakından
takip ediyorum.
O da bana uyarılarda
bulunuyor. Benim
gibi genç
oyuncularla
ilgileniyor.