12 yıl sonra sahnede

DEVLET Opera ve Balesi'nin (DOB) bu yılki en önemli prodüksiyonlarından Troya ile 12 yıl
aradan sonra, 50 yaşında sahnelere dönen ünlü balet Tan Sağtürk
, "Troya gerçekten 'yıldızlar karması' gibi oldu. Sahne sanatları konusunda herhalde en yukarıda olan insanlar buluştu" dedi. Opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla seyircilerle buluşmaya hazırlanan Troya'nın görkemli prömiyeri için Ankara
Devlet Opera ve Balesi'nde (ADOB) çalışmalar devam ediyor. Troya'nın hazırlıkları için Ankara'ya gelen, eserde "Hektor" rolünü canlandıracak dünyaca ünlü balet Tan Sağtürk, Türkiye'de bale sanatının yaygınlaşması için okul kurmaya karar vermesi sebebiyle uzun yıllar önce DOB'dan ayrıldığını anımsattı. "Burası benim yuvam, çıkış noktam burası" diyen Sağtürk, DOB Genel Müdürü Murat Karahan'ın yeni projeler üretme noktasında kendisine götürdüğü teklifi büyük bir zevkle kabul ettiğini aktardı. Sağtürk, Troya'nın ekibinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, eser için çok çalıştıklarını anlattı. Sağtürk, "50 yaşında, karakter rolü olmadan, dansçı olarak tekrar sahnelere dönmekle biraz da genç arkadaşlarıma doğru örnek olmayı da seçtim. Allah utandırmasın diyelim." değerlendirmesinde bulundu. Sağtürk, Balede uzun süredir sahneye çıkmaması sebebiyle başlangıçta endişeler taşıdığına işaret etti.