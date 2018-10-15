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2 milyon kişi aile hekimine check-up yaptırdı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
VATANDAŞLARIN Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kayıtlı oldukları aile hekimlerine başvurduklarında, çeşitli kan testleri, görüntüleme ve kanser tarama programlarını kapsayan "checkup" uygulamasına, hizmete girdiği 29 Ağustos'tan itibaren 2 milyon kişi başvurdu. Yenimahalle Atatürk Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Ahmet Topalcan, aile hekimliğinin temel görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerinin kalitesinin, uygulanabilir ve erişilebilir olmasının önemini vurguladı. Uygulamanın hastaları da memnun ettiğini ifade eden Topalcan, aile hekimliğinin temel fonksiyonlarından birinin de hastalıkların ortaya çıkmadan erken fark edilerek kısa sürede tedavisinin sağlıklı şekilde yapılmasıyla birlikte tedavi masraflarını azaltmak olduğuna dikkati çekti. Topalcan, check-up uygulamasının hastalıkların erken teşhis edilmesi konusunda önemli rolü olduğuna işaret etti. Hastalar Ali Anar, diyabet, tansiyon ve prostat rahatsızlıklarının takibi için geldiğini söyledi.
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2 milyon kişi aile hekimine check-up yaptırdı
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