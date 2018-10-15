3. yılı bahçe satrancı ile kutladılar

DÜNYANIN en büyük satranç koleksiyonunu barındıran Guinness rekorlu Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Dünyanın en büyük satranç koleksiyonunu barındıran Guinness rekorlu Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin 3'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, satranç milli takımının sporcuları karşılaşma yaptı. Akın Gökyay, burada yaptığı konuşmada, eşi Birten Gökyay ve Altındağ Belediye
Başkanı Veysel Tiryaki
'nin tavsiyesi üzerine satranç müzesi için Hamamönü'nü tercih ettiklerini söyledi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise ilçenin cumhuriyeti kuran insanların oturduğu bir bölge olduğunu ve özellikle Hamamönü'nü kült��r ve müzeler bölgesi haline getirdiklerini bildirdi. Program sonunda satranç milli takımının sporcuları, bahçe satrancı oynadı.