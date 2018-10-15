Gazozuna maçlarda ilk düdük çaldı

Keçiören Belediyesi
tarafından, mahalle kültürünün yaşatılması için düzenlenen futbol turnuvası, Keçiören Belediyesi Muhtar İşleri ve Gençlik Spor Müdürlükleri ile Keçiören Muhtarlar Derneği'nin koordinasyonuyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde bulunan spor tesislerinde başladı. 51 mahallenin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın başlama vuruşunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, TBMM İdare Amiri
ve Ankara
Milletvekili Orhan Yeğin ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut yaptı. 8 ila 12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan takımlarla Güçlükaya ve Çaldıran mahalleleri arasında gerçekleşen açılış maçında, geleneklerin yaşatılması için 90'lı yılların mahalle turnuvalarında geçerli olan kurallar uygulandı. MAHALLE BİLİNCİNİ...
Maçın başlama düdüğünden önce geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Keçiören Emrah Mahallesi Muhtarı Salim Malcanlı'nın anısına Kur'an tilaveti yapıldı. Salim Malcanlı'nın hizmetlerinden dolayı eşi Ülkü Malcanlı'ya plaket takdim edildi. Ayrıca maç öncesinde ve sonrasında dağıtılan gazozlarla "gazozuna maç" geleneği de yaşatılmış oldu. Mahalleler arası futbol turnuvasının neden düzenlendiğine dair açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Köklü alışkanlıkları ve gelenekleri olan bir toplum olarak, bu değerlerin yaşatılması için kolları sıvadık. Geleneklerine bağlı bir nesil yetiştirmek için mahalle muhtarlarımız aracılığıyla 8-12 yaş grubu gençlerimizden mahalle takımlarını kurduk. Keçiören'de oluşturduğumuz mahalle bilincini ve toplumsal dayanışma anlayışını çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle sürdürüyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvamız artık daha fazla ilgi görüyor. Futbol turnuvalarını farklı mahallelerde yaparak kaynaşma ortamını Keçiören'in her yerinde yeşerteceğiz. Bu etkinliğimizle belki de yeni yıldızlar keşfetmiş olup, gençlerimizin spor aktivitelerini meslekleri haline getirmelerine vesile olacağız" dedi. TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise, "Modern tesislerde düzenlenen futbol turnuvalarıyla mahalle bilincini yeniden kazandıran, geleneklerimize sahip çıkan Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'de böyle bir dostluk ortamının oluşmasına ön ayak olan Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.