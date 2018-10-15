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baba ve 3 yaşındaki ikizleri yaralandı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Kazada baba ve 3 yaşındaki ikizleri yaralandı
karayolunun 15'inci kilometresinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücü Alper Ganidağlı (37) ve 3 yaşındaki ikiz kızları yaralandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinin Yenişehir semtinde bulunan Yeni Sanayi Kavşağı'nda Alper Ganidağlı idaresindeki 37 KA 450 plakalı otomobil ile Aslıhan Şimşek idaresindeki 33 DYE 40 plakalı otomobil çarpıştı. sürücü Alper Ganidağlı ile kızları 3 yaşındaki ikizler Elif ve Defne Ganidağlı yaralandı. Kazada yaralanan baba ve çocukları Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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