Kırık stop yakalattı

Başkentte OSTİM ve İvedik
sanayi bölgesindeki iş yerlerinden 25 bin TL değerinde yedek parça gibi eşyalar çalan 3 hırsızlık zanlısı yakalandı. Güvenlik kameralarında hırsızlık zanlılarının kullandıkları aracın arka sağ stop lambasının yanmadığını ve sinyal kısmının kırık olduğunu fark eden polisler zanlıların izine kırık stop lambası sayesinde ulaştı. Ankara
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eylül ve Ekim aylarında kiralık oto ile OSTİM ve İvedik sanayi bölgelerinde iş yerlerinden yedek parça, hitli matkap gibi eşyalar çalan A.İ., C.T., ve Y. Ü.'nin izini sürdü. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler kiralık oto sayesinde hırsızları yakaladı. Edinilen bilgilere göre polislerin zanlıları kırık stop lambasından yola çıkarak bulduğu öğrenildi. Sanayi bölgesinde 3 farklı olaya karışan zanlılar 8 Ekim'de yakalandı. BAĞIMLI HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Hırsızlık olaylarında kullandıkları otomobille polise yakalanan zanlıların aracında yapılan aramada araç pas paslarının alt kısmında hırsızlık olayını gerçekleştirirken kullandıkları değerlendirilen 1 levye, 3 pense, 2 İngiliz anahtarı,1 tornavida ve 1 yan keski ele geçirildi. Yakalanan 3 hırsızın sabıka kayıtlarının kabarık olduğu gözlemlendi. Şüpheli A.İ.'nin 10 hırsızlık, uyuşturucu madde
kullanmak ve ticareti yapmak ve 4 mala zarar vermek olmak üzere 16 suç kaydı olduğu belirlendi. C.T.'nin 4 hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere 5 suç kaydı çıktı.Y.Ü.'nün ise 5'i hırsızlık, 1 cinsel taciz, 1 dolandırıcılık olmak üzere 7 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Madde bağımlısı oldukları tespit edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'HIRSIZ KAPANI 4'
GÜVENLIK güçlerince ülke genelinde eşzamanlı olarak yapılan 'Hırsız Kapanı 4' operasyonlarında adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 3 bin 135 şahıs yakalandı. Yetkililer mala karşı işlenen suçlarla ilgili çalışmaların devam edeceğini bildirdi.