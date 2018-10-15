Mardin hayata gülümse

DENTAL Estetik Center
ekibi 1 Ekim'de City Oteller sahibi ve mimar Emel Uslu Atik'in davet ve yardımlarıyla Mardin Midyat Pelitli köyüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Pelitli İlkokulu
öğrencileri ve velilerini ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme amaçlı yapılan bu ziyaret aslında devam edecek bir sosyal sorumluluk projesinin habercisi niteliğini taşıyor. Mardin'e gerçekleştirilen bu ilk ziyarette Dental Estetik Center kurucu hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu'nun yanı sıra diş hekimleri Cansu Uzun, Duygu Sipahi, Merve Haberal ile diş hekimi asistanları Rukiye Görül ve Yeşim Yumuk yer aldı. Yaşları 3 ile 11 arasında değişen 38 öğrencisi ve 3 öğretmeni bulunan Pelitli İlkokulu'na ulaştı. Öğrenci ve velilerin yanında yerel halkın da ilgiyle karşıladığı ekip, yarım gün boyunca yanlarında getirdikleri eğitici materyaller eşliğinde doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, diş çürükleri ve süreci gibi konularda bilgiler vererek yaratıcı oyunlar eşliğinde öğrencilere verilen bilgilerin kalıcılığını sağlamayı amaçladı. Diş çürüme süreci görsellerle zenginleştirilerek aşama aşama anlatıldı, diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi, boyama kitapları ve maketlerle dişlerin bölümleri anlatıldı. Öğrencilere küçük birer "diş kolyesi" hediye edildi.