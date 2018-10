BUGÜN NELER OLDU

ULUSAL Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ile Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 13 Ekim Dünya Tromboz Günü nedeniyle "Pıhtıya karşı hareket et" sloganıyla etkinlik düzenledi. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ile Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen Dünya Tromboz Günü etkinlikleri, 13 Ekim'de Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik, Anıtkabir'den bando ekibi eşliğinde Güneş Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, "Tromboz, damar içindeki kanın pıhtılaşmasıdır. Bunu, derin ven trombozu veya damar içindeki kanın pıhtılaşması olarak açıklayabiliriz. Dünyada her 4 kişiden birinin ölümünden sorumlu, 37 saniyede birinin hayatını kaybetmesinden sorumlu, trafik kazası, AIDS ve kanser kadar fazla can alan bir hastalıktan bahsediyoruz. Bunun da en önemli sebebi hareketsizlik. Burada toplanmamızın amacı da buna dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak, hayatımıza hareket katmak" dedi.