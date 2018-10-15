Üç yeni kent 8 bin istihdam

Ankara
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti. Eskişehir
Yolu kenarındaki bir arazi ile ilgili olarak TOKİ
'yle görüşmelerin sürdüğünü belirten Başkan Baran bu proje sayesinde Türkiye'nin en büyük 3 sektörünü bir araya getireceklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan da proje için destek istediklerini ifade eden Başkan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planına paralel olarak, kamuya ait arazilerin ekonomiye kazandırılması vizyonu dâhilinde Milli Emlak
, İlbank ve TOKİ ile iş birliği halinde Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. TOKİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
SABAH Ankara'ya konuşan Baran, "Bu üç proje toplamda 23 sektör ve 65 bin 600 üyemizin ticaretine katkı yapacak projelerdir. Eskişehir Yolu yakınlarında 400-450 dönüm civarında bir alana kurulacak. TOKİ bu iş için yer ayırabileceğini söyledi. Onların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Projeye sıcak bakılıyor. Yer Milli Emlak ile TOKİ'ye ait. İnşallah 2021 gibi projenin biteceğini düşünüyorum. Tekstil Kent, Yapı Kent ve Gıda Kent bunları tek bir bölgede toplayacağız. Şehrin çeşitli bölgelerinde dağınık olarak bulunan bu işletmeler kümelenecek. Bu projeyle şehrin gürültüsü engelleniyor, şehre kamyonların girmesi engelleniyor, insanların maliyetleri çok düşüyor" ifadelerini kullandı. Proje sayesinde binlerce kişiye istihdam yolunun açılacağını dile getiren ATO Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin en büyük 3 sektörü bu projeyle bir araya gelecek. Burada sadece nakliyeden elde edilecek kar bile çok büyük bir avantaj. Biz burada hal ile gıda sektörünü de birleştiriyoruz. Burada sadece gıda yok, halde var. Halcilerde çok sıkıntılı... Onların da yeri yetmiyor. Bu projenin 2 ay içerisinde çok olumlu bir sürece gireceğini düşünüyorum. Buranın Ankara'da istihdama da ciddi katkısı olacak. Tahminim Ankara'nın en az yüzde 10'luk istihdam dilimi orada olur. Buda yaklaşık 7-8 bin kişinin çalışacağı bir ortam demektir" diye konuştu.