500 araçlı dev festival

ANKARA'DA
otomobil sektöründe hizmet veren markaların desteğiyle son model modifiyeli ve klasik otomobillerin bulunduğu 500 araçlı dev 'Otomobil Festivali
' düzenlendi. Sokaklarda pek görülmeyen birbirinden özel arabaların sergilendiği festivali 2. gününde de Ankaralıların yoğun ilgisini gördü. Ankara'da ilk defa 500'den fazla özel olarak tasarlanmış otomobil, Ankara Otomobil Festivali'nde bir araya geldi. Otomobillerini özel olarak tasarlayan araç sahipleri de kişisel araçlarını sergileyerek festivale renk kattı. Otomobil ve motor sporlarıyla uzaktan yakından ilgilenen her kesimi bir araya getiren festival, otomobil meraklılarına da otomobil dünyasının dev markalarını yakından inceleme fırsatı verdi. Festivalde son model modifiyeli ve klasik arabalar boy gösterdi. Özel konserler ve sahne şovları düzenlendi.