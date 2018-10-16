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Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Şenliği yapıldı

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Şenliği yapıldı
GAZI Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 'Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Şenliği' düzenliyor. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Özmeriç Kurtuluş, "Bilimi insanlarda yaygınlaştırmak, ağız diş sağlığıyla ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz'' dedi. TÜBİTAK 4007 projesi desteğiyle gerçekleştirilen bilim şenliği halka açık olarak düzenleniyor. Diş fırçası, mikroorganizma gibi kostümler giyen öğrenciler, miniklere uygulamalı olarak ağız sağlığı konusunda bilgilendirme yapıyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumda farkındalığın arıtılmasının amaçlandığı etkinliğin ilk kez düzenlendiğini belirten Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş, "toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz'' dedi.
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Ağız ve Diş Sağlığı Bilim Şenliği yapıldı
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