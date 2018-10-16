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Başkan’ın oğlu GATA’ya sevk edildi

Başından vurulan, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur tedavi olmak üzere Ankara GATA’ya sevk edildi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Başkan’ın oğlu GATA’ya sevk edildi
OTOMOBILIN içinde silahla başından vurulmuş halde bulunan 'deki Yahşihan ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), tedavisi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nden ambulans ile Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) tedavisi için sevk edildi.

BAŞINDAN VURULDU
Metin Sungur'un sağlık durumu ağır. Olay,14 Ekim'de akşam saatlerinde Kırıkkale Yenimahalle'de bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blokları yakınındaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi başının arka kısmından tabancayla vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), olduğunu saptadı.
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Başkan’ın oğlu GATA’ya sevk edildi
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