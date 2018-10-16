Başkan’ın oğlu GATA’ya sevk edildi

OTOMOBILIN
içinde silahla
başından
vurulmuş
halde bulunan Kırıkkale
'deki
Yahşihan ilçesinin
Belediye
Başkanı Ahmet
Sungur'un oğlu
Metin Sungur
(26), tedavisi
için Kırıkkale
Yüksek İhtisas
Hastanesi'nden
ambulans ile
Ankara Gülhane
Askeri Tıp
Akademisine (GATA) tedavisi için sevk
edildi. BAŞINDAN VURULDU
Metin Sungur'un sağlık durumu ağır. Olay,14 Ekim'de akşam saatlerinde Kırıkkale Yenimahalle'de bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blokları yakınındaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi başının arka kısmından tabancayla vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), olduğunu saptadı.