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Başkent derbisi Halkbank’ın

Voleybol Efeler Ligi’nin 1. hafta mücadelesinde Halkbank, Ziraat Bankası’nı 3-2 yenerek lige galibiyetle başladı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Başkent derbisi Halkbank’ın
VOLEYBOL Efeler Ligi sezonu öncesi 'Şampiyonlar Kupası' müzesine taşıyan Halbank, ilk maçında zorlu rakibi Ziraat Bankası'yla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Salonu'nda karşılaştı. İki Ankara takımının karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf setlerde 3-2'lik üstünlük sağlayan Halkbank oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ilk seti 26-24'lık skorla kazanan Halkbank oldu. İkinci sette rakibine üstünlük sağlayan Ziraat Bankası seti 27-25 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü set 25-22 Halkbank üstünlüğüyle geçildi. Maçın dördüncü setini 25-21 kazanan Ziraat Bankası durumu 2-2'ye getirdi ve maç altın sete gitti. Müthiş bir çekişmenin yaşandığı son sette rakibine 15-11'lik skorla üstünlük sağlayan Halkbank karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Halkbank bu sonuçla lige galibiyetle başladı. Ziraat Bankası ise maçı kaybetse de rakibinden 1 puan almayı başardı.
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