Başkent derbisi Halkbank’ın

VOLEYBOL Efeler Ligi
sezonu öncesi 'Şampiyonlar Kupası'
nı
müzesine taşıyan Halbank,
ilk maçında zorlu rakibi Ziraat Bankası
'yla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Salonu
'nda
karşılaştı. İki Ankara
takımının
karşı karşıya geldiği maçta gülen
taraf setlerde 3-2
'lik üstünlük
sağlayan Halkbank
oldu.
Karşılaşmaya etkili
başlayan taraf ilk
seti 26-24'
lık skorla
kazanan Halkbank
oldu. İkinci sette rakibine
üstünlük sağlayan Ziraat Bankası
seti 27-25
kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü set 25-22 Halkbank
üstünlüğüyle
geçildi. Maçın dördüncü setini 25-21
kazanan Ziraat Bankası
durumu 2-2
'ye getirdi ve maç altın
sete gitti. Müthiş bir çekişmenin
yaşandığı son sette rakibine 15-11
'lik skorla üstünlük sağlayan Halkbank
karşılaşmayı
da 3-2
kazandı. Halkbank
bu sonuçla lige
galibiyetle başladı. Ziraat Bankası
ise
maçı kaybetse
de rakibinden 1
puan almayı
başardı.