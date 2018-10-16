ÇOCUK
işçiliği ile her zaman yoğun mücadele ettiklerini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "UNICEF ile yürüttüğümüz Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programıyla çocuk işçiliğine karşı mücadelemiz sürüyor. 10 ilde bin 500 çalışan ve yöneticiye bu konuda farkındalık eğitimi verdik ve bu 10 ilde 25 çalışanı çocuk işçiliği konusunda uzmanlaştırmak amacıyla yapılan eğitimleri de tamamladık. Temel amacımız çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı ve çalışan çocuklar ile ailelerine destek sağlamak" dedi. Seçilen 10 ilde çocuk işçiliğine karşı program yürütüldüğünü dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuklarımız işçi değil öğrenci olmalıdır bu konuya önem verilmeli" dedi.