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Hacettepe ve Bugsaş kazandı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Hacettepe ve Bugsaş kazandı
TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankara takımlarından Bugsaşspor ve Hacettepespor haftayı galibiyetle kapatırken, Etimesgut Belediyespor ve Keçiörengücü haftayı 1 puanla kapattı. Ankara Demirspor ise deplasmanda oynadığı karşılaşmada Sarıyerspor'a kaybetti TFF 2. Lig'de 7. hafta Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bugsaşspor Konya Anadolu Selçukluspor'u 2-1 mağlup etti. Etimesgut Belediyespor Şanlıurfaspor'la 0-0 berabere kaldı. Keçiörengücü ise İnegölspor'la 1-1 berabere kaldı. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepespor ise kendi evinde Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor ise Sarıyerspor'a 2-1 mağlup oldu.
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Hacettepe ve Bugsaş kazandı
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