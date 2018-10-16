Hacettepe ve Bugsaş kazandı

BUGÜN NELER OLDU

'de mücadele edentakımlarındanvehaftayı galibiyetle kapatırken,vehaftayıpuanla kapattı.ise deplasmanda oynadığı karşılaşmada'a kaybetti'de 7. hafta Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bugsaşspor'umağlup etti.'laberabere kaldı.ise'laberabere kaldı. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edenise kendi evinde'umağlup etti. Beyaz Grup'ta mücadele edenise'amağlup oldu.