Hacettepe ve Bugsaş kazandı

TFF 2. Lig
'de mücadele eden Ankara
takımlarından Bugsaşspor
ve Hacettepespor
haftayı galibiyetle kapatırken, Etimesgut Belediyespor
ve Keçiörengücü
haftayı 1
puanla kapattı. Ankara Demirspor
ise deplasmanda oynadığı karşılaşmada Sarıyerspor
'a kaybetti TFF 2. Lig
'de 7. hafta Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bugsaşspor Konya Anadolu Selçukluspor
'u 2-1
mağlup etti. Etimesgut Belediyespor Şanlıurfaspor
'la 0-0
berabere kaldı. Keçiörengücü
ise İnegölspor
'la 1-1
berabere kaldı. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepespor
ise kendi evinde Eyüpspor
'u 3-1
mağlup etti. Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor
ise Sarıyerspor
'a 2-1
mağlup oldu.