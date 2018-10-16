Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > İhtiyaç fazlası eşyaları Sevgi Evi topluyor

İhtiyaç fazlası eşyaları topluyor

Giriş Tarihi: 16.10.2018
İhtiyaç fazlası eşyaları Sevgi Evi topluyor
BEYPAZARI Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren '' ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Her yıl binlerce aileye umut olan hizmetler yardımseverlerin yaptığı bağışlar sayesinde daha da çok kişiye ulaşıyor. Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi'nde yardımseverlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ile her yaştan kadın, erkek ve çocuk giysileri bulunuyor. Belediye ekiplerince alınarak düzenlenip sergiye çıkan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sevgi Evi'ne gelen vatandaşlar giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi'ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağış yapabiliyor. Eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar 0312 763 09 90 numaralı telefonu arayarak görevlilere bağış yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Görevli arkadaşlarımız kullanılabilecek durumda olan eşyaları alıp, Sevgi Evi'ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İhtiyaç fazlası eşyaları Sevgi Evi topluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN