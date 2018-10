İhtiyaç fazlası eşyaları Sevgi Evi topluyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ' Sevgi Evi ' ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Her yıl binlerce aileye umut olan hizmetler yardımseverlerin yaptığı bağışlar sayesinde daha da çok kişiye ulaşıyor. Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi'nde yardımseverlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ile her yaştan kadın, erkek ve çocuk giysileri bulunuyor. Belediye ekiplerince alınarak düzenlenip sergiye çıkan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sevgi Evi'ne gelen vatandaşlar giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi'ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağış yapabiliyor. Eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar 0312 763 09 90 numaralı telefonu arayarak görevlilere bağış yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Görevli arkadaşlarımız kullanılabilecek durumda olan eşyaları alıp, Sevgi Evi'ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.