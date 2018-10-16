Sembol ilçe Sincan!

Yerel seçim maratonu başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" vurgusu seçim çalışmalarının vizyonu oldu. AK Parti mevcut başkanların performansını ölçmek için saha çalışmalarına hız verdi. Vatandaş ile belediye yönetiminin iletişim düzeyi, beklentileri ortaya konuluyor. Mart ayına kadar yaklaşık 45 yıldır Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak ilçe belediyelerimize ilişkin izlenimlerimi kaleme almaya çalışacağım.

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Bu hafta gündem başlığım "canlı insanların yurdu" anlamına gelen Sincan olacak. Cumhuriyet yıllarında 18 hanelik bir köyken Atatürk'ün önerileri ile 100 hanelik Romanya Köseabdi'den göçmenler getirilir. Bu insanların beraberinde getirdiği lale soğanları ilçenin sembolü olur. Sincan deyip geçmeyin! Demokrasi tarihindeki önemi 21 yıl öncesine dayanıyor. 28 Şubat darbesinin de sembol ilçesi…

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçeyi anlatırken "Anadolu'nun kültür mozaiği" diye başlıyor söze. Başkan Ercan, ulaşımı rahatlatacak alternatif yollardan, kentsel dönüşümle yeni meydan projelerine kadar birçok dev proje için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bayrağı Mustafa Tuna'dan devralan Başkan Ercan'la ilgili haberleri de yakından takip ediyorum. Başkan esnaf ve çat kapı ev ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşla içiçe çalışıyor. İlçenin hem kültürel hem de turistik bir ilçe olması için iddialı projeleri omuzlamış durumda. Saraycık'ta yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ete kemiğe bürünmüş… Başkan, meydanı temizleyerek şehrin nefes alacağı bir bölgeye dönüştüreceklerini söylüyor. Meydanın arka planına Selçuklu mimarisiyle bir kongre merkezi yapılacak. Sincan sanatsal, akademik ve bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapabilecek. Vatandaşın uğrak noktası Sera Parkının genişletilmesi projesi de gündemde… Gözetleme kulesi, seyir terası, gençler için oyun ve spor alanları yer alacak. İlçenin içinde kalan küçük sanayi sitesinin şehrin dışına çıkarma projesi ve ilçeye yeni devlet hastanesi de yolda. Başkan"Sadece, yol, imar, park veya temizlik değil; kültür ve sosyal belediyecilik bizim olmazsa olmazımız" diyor. Başkan bugüne kadar 24 mahallede meclis toplantısı gerçekleştirdi. Bütün mahalleler dolaşılacak. Sırada köyler var. Hadi hayırlısı! Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider…" AK Parti de bunu başaran başkanlarla yola devam edecek.