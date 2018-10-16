Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > TÜGİAD Ankara’da yeni dönem

TÜGİAD ’da yeni dönem

Giriş Tarihi: 16.10.2018
TÜGİAD Ankara’da yeni dönem
TÜGİAD Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım ve ekibi göreve getirildi. TÜGİAD'ın Ankara Şubesi'nde Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Seçime Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) Ankara Şubesi yönetimi Ercan Kahraman'dan Zafer Yıldırım ve ekibi devraldı. Genel kurula TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar, Çukurova Şube Başkanı Gül Akyürek, Ege Şube Başkanı Can Yavaş ve üyeler katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜGİAD Ankara’da yeni dönem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN