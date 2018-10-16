TÜGİAD Ankara’da yeni dönem

TÜGİAD Ankara
Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım ve ekibi göreve getirildi. TÜGİAD'ın Ankara Şubesi'nde Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Seçime Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) Ankara Şubesi yönetimi Ercan Kahraman'dan Zafer Yıldırım ve ekibi devraldı. Genel kurula TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar, Çukurova Şube Başkanı Gül Akyürek, Ege Şube Başkanı Can Yavaş ve üyeler katıldı.