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Yaşar, Günleri’nde

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Yaşar, Erzurum Günleri’nde
YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Erzurum'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Başkan Yaşar "Türkiye'mizin her yeri ayrı güzel" dedi. 4 mevsimi yaşayan, her türlü üretime elverişli topraklarıyla Türkiye'nin Dünya'da tek örnek olduğunu ifade eden Yaşar, bu kadar kaynağa rağmen buğdaydan, samana kadar her şeyin ithal kullanılıyor olmasından yakındı. Erzurum Tanıtım Günlerinden vatandaşların yoğun ilgisiyle ayrılan Yaşar, Erzurumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Yaşar, Erzurum Günleri’nde
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