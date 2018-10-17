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Başkan Yaşar, esnafı makamında ağırladı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Başkan Yaşar, esnafı makamında ağırladı
DEMETEVLER esnafı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti.Esnafın içinde bulunduğu sıkıntıları dinleyen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ben de çalışma hayatıma esnaflıkla başladım. Sizleri ve yaşadığınız sıkıntıları çok iyi biliyorum. olarak doğru ve dürüst iş yapan esnafın yanında olmayı çok önemsiyorum" dedi. Esnaf ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunduğunu söyledi. Yaşar, "Esnafın içinde bulunduğu durumu görüyorum. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu üretimdir. Üretim desteklenmeli. Biz üretmiyoruz vakit yerli üreticiyi destekleme ve yerli ürün alma vaktidir" diye konuştu.
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Başkan Yaşar, esnafı makamında ağırladı
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