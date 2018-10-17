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’yı gezerek fotoğraf çektirdiler

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Konya’yı gezerek fotoğraf çektirdiler
KEÇIÖREN Belediyesi engelli vatandaşlara Anadolu'yu gezdirip kültür dünyalarını zenginleştirdiği geziyle büyük beğeni topladı. Fiziksel ve zihinsel engelli ve aileleri dahil 43 kişinin katıldığı gezisi unutulmaz bir anıya dönüştü. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Müzesi, 5000 yıllık tarihi Sille köyünü gezdi. Down sendromlu Nida Biçer'in (18) annesi Maide Biçer ile MR hastası Mehmet Can Altınok (24) Şaziment Altınok da çocuklarının çok mutlu olduğunu, bol bol fotoğraf çektirip dua ettiklerini dile getirdi.
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Konya’yı gezerek fotoğraf çektirdiler
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