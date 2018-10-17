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Mamak Belediyesi’nin filosuna

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Mamak Belediyesi’nin filosuna yeni araçlar
MAMAK Belediyesi, artan nüfus ve büyüyen ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor. hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duyulan 3 adet cenaze aracı, 1 kamyon vidanjör ve 1 otobüs olmak üzere 5 yeni araç filoya eklendi. 193 taşıt, 46 iş makinesiyle Mamak'a hizmet eden araç sayısı 239'a yükseldi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "10 yıldır büyüyen ve gelişen ilçemize hizmet veriyoruz. Araç filomuza imkanlarımız dâhilinde kazandırıyoruz" dedi.
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Mamak Belediyesi’nin filosuna yeni araçlar
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