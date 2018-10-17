Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Özel öğretmenlere eğitim merkezi

Özel öğretmenlere eğitim merkezi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Özel öğretmenlere eğitim merkezi
ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve 'nde (BİLTEMM) 21. yüzyılın değişen problemleriyle baş edebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi ve dünyadaki iyi eğitim araştırmalarının öğretmen ve öğretmen adaylarına aktarılması için başlatılan bilimsel araştırmalara hız verildi. Eğitim imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çakıroğlu, "Eğitim sistemimizde çok eksiğimiz var. Bu eksikliklerin giderilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Merkezimizde bu kapsamda çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel öğretmenlere eğitim merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN