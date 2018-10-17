Özel öğretmenlere eğitim merkezi

ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
'nde (BİLTEMM) 21. yüzyılın değişen problemleriyle baş edebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi ve dünyadaki iyi eğitim araştırmalarının öğretmen ve öğretmen adaylarına aktarılması için başlatılan bilimsel araştırmalara hız verildi. Eğitim imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çakıroğlu, "Eğitim sistemimizde çok eksiğimiz var. Bu eksikliklerin giderilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Merkezimizde bu kapsamda çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.