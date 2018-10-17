Sincan’da ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ hizmete açıldı

"SAĞLIKLI Hayat Merkezi
" Sincan'da hizmete açıldı. Sincan Belediye
Başkanı Murat Ercan'ın ev sahipliğini yaptığı açılış törenine AK Parti Ankara
Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Barış Aydın, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun katıldı. Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi binasında bulunan Merkez, kanser tarama ve erken teşhis, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, diyetisyen ve eğitim seminerleriyle vatandaşlara sağlık hizmeti verecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sağlıklı bireylerin yetişmesinin önemine vurgu yaptı.