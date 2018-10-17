Traktörle 6 aracı ezdi

Polis TBMM
yakınında plakasız traktörü kullanan Aydın Sakarya
'yı (45) durdurmak istedi. İhtara uymayan Sakarya, traktörle araçlara çarparak ilerledi. Polis ekipleri traktör sürücüsünü Çankaya Caddesi'nde bacağından vurarak durdurdu. İfadesinde Beypazarı'ndan geldiğini söyleyen Sakarya'nın İsrail
Büyükelçiliğine saldırmak istediği önü sürüldü. Sakarya, 9 Kasım 2007 günü Recep Tayyip Erdoğan
'ın Başbakanlığı döneminde Ankara
Başyazıcıoğlu Camisi'ne cuma namazı kıldığı sırada silahla girmeye çalışırken gözaltına alınmıştı. Sakarya'nın yıllar önce öğretmenlik yaptığı ve bu görevi kendi isteğiyle bıraktığı öğrenildi. Sakarya'nın Beypazarı'nda çok sayıda çiftçi mitingi de düzenleyerek akaryakıt ve gübre fiyatlarına yapılan zamları eleştirdiği ortaya çıktı. Dikmen Köyü'ne kayıtlı Aydın Sakarya'nın bazı yakınları kendisine ait sosyal medya sayfasında birkaç gündür İsrail'i protesto eden birçok yayın yaptığını ve İsrail Büyükelçiliği'ne giderek orada bir protesto gösterisi yapacağını daha önceden duyurduğunu söyledi. Bacağından yaralı Aydın Sakarya, tedavi altına alındı. 'SUÇ TEŞKİL EDECEK UNSUR BULUNAMADI'
ANKARA Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada Sakarya'nın psikolojik tedavi gördüğü ve traktörde suç teşkil edilecek herhangi bir unsurun yer almadığı belirtildi. Açıklamada: "Polisin durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün yapılan ikazlara rağmen durmaması sonucu, ekiplerimizle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşanmış ve söz konusu araç Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alındı. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmadı. Olayın terör boyutu bulunmuyor soruşturma devam ediyor."