Altındağlılar hayata el verdi

Altındağ Belediyesi
toplumda farkındalık oluşturmak için Sağlık Bakanlığı, Resüsitasyon Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Ankara
Üniversitesi Kadın Platformu ve Türk Kadın Lobisi Derneği ile birlikte "Hayata El Ver" adında çok özel bir etkinliğe imza attı. Hamamönü Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, "4 Basit Adım ile Kalbi Yeniden Çalıştırmak Mümkün" sloganı ile kalbi duran bir kişiye acil müdahale yöntemleri gösterildi. Uzman ekipler tarafından vatandaşlara "Yardım Çağrısı, Kalp Mesajı, Şok Uygulaması" gibi yöntemlerle ambulans gelene kadar kalp mesajının nasıl yapılacağı öğretildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
de gösterilen acil müdahale yöntemlerini maket üzerinde uyguladı. ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİK
Etkinliğin ardından konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki çok anlamlı bir proje başlattıklarını söyledi. Bu etkinliğin Altındağ'ın farklı bölgelerinde de uygulanacağını belirten Tiryaki, "Bugün Altındağ Belediyesi'nin katkılarıyla halkın bilinçlendirilmesine yönelik bir çalışma başlatıyoruz. Bu etkinliği daha sonra Altındağ'daki farklı kültür merkezlerinde de devam ettireceğiz. Yapılan etkinlik bir vatandaşın kalbinin durması anında yapılacak işlemleri anlatıyor. Açıkçası acil müdahale yöntemlerini ben de bugün öğrendim" dedi. Altındağ Belediyesi personelinin ve vatandaşların acil müdahale konusunda bilgilendirilmeye devam edeceğinin altını çizen Veysel Tiryaki, "Önemli bir konu, çünkü ilk beş dakikada nabzın durması durumunda bu hareketler yapılırsa birçok insan hayata dönebiliyor. Yeni bir cihaz çıkmış ve bu cihaz sizi yönlendiriyor. Bu cihazdan da alarak Altındağ'ın değişik yerlerindeki merkezlerimize koymayı düşünüyoruz. Altındağ'da hem personellerimizi hem de yetişkin insanları bu eğitimden geçirmek istiyoruz. Etkinliğin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.