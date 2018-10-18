Cezaevinde badminton şampiyonası

BUGÜN NELER OLDU

'da düzenlenecek.ndan yapılan açıklamayagöre, şampiyonatarihlerinde'nda geçekleştirilecek.Federasyon başkanı, organizasyonu Aile ortaklaşadüzenlediklerini belirterek,şu ifadeleri kullandı: "Tutukluve hükümlülerinrahatlamalarıiçingenelinde'dan fazlacezaevinde haftadaüç gün badmintoneğitimi verilmekte.ne badmintonmalzemesi yardımıve antrenör desteği sağlıyoruz.eğitimialan tutuklu ve hükümlülerinkatılımıyla yılda birdefadüzenliyoruz."