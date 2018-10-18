Cezaevinde badminton şampiyonası

TUTUKLU ve Hükümlüler Türkiye Badminton Cumhuriyet Şampiyonası
, Ankara
'da düzenlenecek. Türkiye Badminton Federasyonu
ndan yapılan açıklamaya
göre, şampiyona 23-25 Ekim
tarihlerinde Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu
'nda geçekleştirilecek.
Federasyon başkanı Murat Özmekik
, organizasyonu Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
ile ortaklaşa
düzenlediklerini belirterek,
şu ifadeleri kullandı: "Tutuklu
ve hükümlülerin
rahatlamaları
için Türkiye
genelinde 30
'dan fazla
cezaevinde haftada
üç gün badminton
eğitimi verilmekte. Cezaevleri
ne badminton
malzemesi yardımı
ve antrenör desteği sağlıyoruz. Badminton
eğitimi
alan tutuklu ve hükümlülerin
katılımıyla yılda bir
defa Türkiye Şampiyonası
düzenliyoruz."