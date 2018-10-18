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Cezaevinde badminton şampiyonası

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Cezaevinde badminton şampiyonası
TUTUKLU ve Hükümlüler Türkiye Badminton Cumhuriyet Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 23-25 Ekim tarihlerinde Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu'nda geçekleştirilecek. Federasyon başkanı Murat Özmekik, organizasyonu Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Tutuklu ve hükümlülerin rahatlamaları için Türkiye genelinde 30'dan fazla cezaevinde haftada üç gün badminton eğitimi verilmekte. Cezaevlerine badminton malzemesi yardımı ve antrenör desteği sağlıyoruz. Badminton eğitimi alan tutuklu ve hükümlülerin katılımıyla yılda bir defa Türkiye Şampiyonası düzenliyoruz."
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Cezaevinde badminton şampiyonası
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