Cinayet zanlısı 9 aylık takibin sonunda yakalandı

SINCAN'DA 29 Ocak'ta bir kişinin öldürülmesi olayının faili olduğu belirlenen ve 9 aydır polisten kaçan 19 yaşındaki zanlı, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alındı Kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, gasp, mala zarar verme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, oto hırsızlığı, iş yerinden ve açıktan hırsızlık gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.G.'nin izini süren ekipler Yenikent'te bir rezidansa taşındığını belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yenikent'te bulunan rezidansları takibe aldı. Zanlının İnönü Caddesi'ndeki bir rezidansta olduğunu belirleyen ekipler, H.G'yi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. H.G., emniyetteki ifadesinde cinayet
i işlediğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen
H. G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.