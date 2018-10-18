‘Endüstri 4.0 Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı’

BAŞVURU sahipliğini Yenimahalle'nin yaptığı, Ankara
Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV'ın proje ortaklığını yaptığı "Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 Döneminde Milli, Dijital ve Cinsiyet Eşitlikçi İstihdam
ve Girişimcilik Politikaları" projesinin ikinci ayağı "Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı", 1-4 Ekim'de yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 18-30 yaş arası 20 üniversite öğrencisi, endüstri 4.0 devrimi, girişimcilik, istihdam, eğitim ve yeni dijital mesleki yeterlilikler konularında eğitim aldı.