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‘Endüstri 4.0 Girişimcilik ve Çalıştayı’

Giriş Tarihi: 18.10.2018
‘Endüstri 4.0 Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı’
BAŞVURU sahipliğini Yenimahalle'nin yaptığı, Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV'ın proje ortaklığını yaptığı "Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 Döneminde Milli, Dijital ve Cinsiyet Eşitlikçi ve Girişimcilik Politikaları" projesinin ikinci ayağı "Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı", 1-4 Ekim'de yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 18-30 yaş arası 20 üniversite öğrencisi, endüstri 4.0 devrimi, girişimcilik, istihdam, eğitim ve yeni dijital mesleki yeterlilikler konularında eğitim aldı.
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