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Gazilerden Ak’a ‘’ teşekkürü

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Gazilerden Ak’a ‘Kıbrıs’ teşekkürü
KEÇIÖREN Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilciliğine mensup gazilere Barış Harekatı'ndan 44 yıl sonra Kıbrıs'ı ziyaret etme fırsatı sunmuştu. Gezinin ardından yavru vatanın savunmasında görev alan gaziler Keçi��ren Belediye Başkanı 'a teşekkür etmek için ziyaret gerçekleştirdi. Kıbrıs'ta yaşadıkları anıları Başkan Ak'la paylaşan gaziler; savaştıkları cepheleri, 49'uncu Piyade Alay Komutanlığını, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını, Boğaz Şehitliğini ve Cengiz Topel Anıtını gezdiklerini dile getirdi. Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla hizmete açılan 'Osmanlı Hanı Kültür Evi'ni çok beğendiklerini söyleyen gaziler; Barbarlık, İkon ve Güzelyurt Arkeoloji Müzesini ziyaret ettiklerini de aktardılar. Nostaljik geziden büyük keyif aldıklarını kaydeden gaziler, şehitler için dua ettiklerini ve duygu dolu anlar yaşadıklarını belirttiler.
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Gazilerden Ak’a ‘Kıbrıs’ teşekkürü
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