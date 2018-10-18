Karagöl’de sonbahar renkleri

ÇUBUK Karagöl
'de, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Kavak ve Yıldırım dağlarının bin 522 rakımındaki eteğinde bulunan Karagöl, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle ağaçlar ve çevresindeki vadi sarı, kırmızı ve kahverengi renklere bürünen Karagöl, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Stresten uzaklaşmak isteyenleri ağırlayan göle, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen karayolu ile Kışlacık Mahallesi yolu güzergâhı takip edilerek ulaşılabiliyor.