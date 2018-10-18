Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Karagöl’de sonbahar renkleri

’de sonbahar renkleri

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Karagöl’de sonbahar renkleri
ÇUBUK 'de, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Kavak ve Yıldırım dağlarının bin 522 rakımındaki eteğinde bulunan Karagöl, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle ağaçlar ve çevresindeki vadi sarı, kırmızı ve kahverengi renklere bürünen Karagöl, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Stresten uzaklaşmak isteyenleri ağırlayan göle, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen karayolu ile Kışlacık Mahallesi yolu güzergâhı takip edilerek ulaşılabiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagöl’de sonbahar renkleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN