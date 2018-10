Kızılay Gençlik Merkezi kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERIMIZE dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, dini dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek; milli ve manevi değerlerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak ülküsüyle hareket eden Genç Kızılay, Türkiye'nin ilk Kızılay Gençlik Merkezi'ne Ankara Hamamönü'nde kavuşuyor. Kapılarını yarın açacak olan merkezde, Kızılay'ın görünürlüğünü sağlamak faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler ve seminerlerin düzenlenerek, gençlik hareketliliği sağlanacak. Ankara Gençlik Merkezi'nde üyelerin yararlanabilmesi amacıyla Kızılay Kütüphanesi oluşturuldu. Kütüphanede kaynakların israf edilmemesi amacıyla lise ve üniversite alan kitaplarının ihtiyaç sahibi öğrencilere incinmeden alma hakkı tanındı. Merkezde ayrıca Kızılay'a üye ve gönüllü kazandırılması, gençlere ücretsiz sosyalleşebilecekleri alanlar yaratılması, Ankara'da öğrenim gören yabancı uyruklu gençlerle bir araya gelmeleri ve deneyim paylaşımı yapmaları, yabancı uyruklu gençlerle bir araya gelerek İngilizce konuşma kulübü ile dil pratiği yapmaları gibi imkanlar sağlanıyor. Genç Kızılay Ankara Gençlik Merkezi'nde engelli, down sendromlu ve otistik çocuklar da unutulmadı. Gençlik merkezinin giriş katında her hafta engelli, down sendromlu ve otistik çocukların ürettiği el emeği ürünler sergilenerek farkındalık yaratılmaya çalışılacak.