Minikler direksiyon başında

BUGÜN NELER OLDU

okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları amacıylaı'nda minikleri eğlendirerek öğretiyor. Büyükşehir'in okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları amacıyla'nda hizmete soktuğu, başkentli minikleri eğlendirirken öğretmeye devam ediyor. 3 bin metrekarelik bir alana kurulu olan parkta yayalardan sürücülere, servise binme kurallarına kadar her türlü trafik eğitimi veriliyor.dakikalık dersin ardından akülü araçlarda direksiyon başına geçen minik öğrenciler,'nın minyatürü olarak hazırlanan parkurda eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.'nda yer alan eğitim binası, trafik pisti, kaldırımları, döner-ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri, trafik levhaları ve akülü araçlarıyla'nın canlandırıldığı parkurda minikler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Okulların yoğun ilgi gösterdiği venumaralı telefondan randevu alarak öğrencileriyle birlikte geldiği'nda bugüne kadaröğrenci eğitim aldı.nin ücretsiz olarak sunduğu trafik eğitiminden yararlanan çocuklar, trafik kurallarında nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgileri uygulamalı olarak çok daha kolay öğreniyor.