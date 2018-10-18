Minikler direksiyon başında

ANKARA Büyükşehir Belediyesi
okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Park
ı'nda minikleri eğlendirerek öğretiyor. Büyükşehir'in okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları amacıyla Kurtuluş Parkı
'nda hizmete soktuğu Çocuk Trafik Eğitim Parkı
, başkentli minikleri eğlendirirken öğretmeye devam ediyor. 3 bin metrekarelik bir alana kurulu olan parkta yayalardan sürücülere, servise binme kurallarına kadar her türlü trafik eğitimi veriliyor. 20
dakikalık dersin ardından akülü araçlarda direksiyon başına geçen minik öğrenciler, Ankara
'nın minyatürü olarak hazırlanan parkurda eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı
'nda yer alan eğitim binası, trafik pisti, kaldırımları, döner-ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri, trafik levhaları ve akülü araçlarıyla Ankara
'nın canlandırıldığı parkurda minikler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Okulların yoğun ilgi gösterdiği ve 0312 507 15 38
numaralı telefondan randevu alarak öğrencileriyle birlikte geldiği Trafik Eğitim Parkı
'nda bugüne kadar 45 bin 725
öğrenci eğitim aldı. Büyükşehir Belediyesi'
nin ücretsiz olarak sunduğu trafik eğitiminden yararlanan çocuklar, trafik kurallarında nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgileri uygulamalı olarak çok daha kolay öğreniyor.