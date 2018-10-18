Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Şampiyonlara ödül töreni

Şampiyonlara ödül töreni

Amatör Spor Haftası kapsamındaki “Şampiyonlar Ödül Töreni”, ’da yapıldı. Törende, aralarında dünya ve olimpiyat şampiyonu ’ün de bulunduğu sporculara ödüller dağıt

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Şampiyonlara ödül töreni
GENÇLIK ve Spor Bakanlığı ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tören, 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlendi. Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yanı sıra çok sayıda federasyon başkanı da katıldı. Törende, çeşitli branşlarda büyük, genç ve yıldız yaş gruplarında dünya şampiyonluğu kazanan sporculara ödül verildi.

ASRIN GÜREŞÇİSİ DE GELDİ
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ödülünü, "Asrın Güreşçisi" unvanının sahibi Hamza Yerlikaya'dan aldı. Yerlikaya, milli sporcuya Türk bayrağı hediye etti.Ödül alan sporcuları kutlayan ve Amatör Spor Haftası için emeği geçen herkese teşekkür eden Yerlikaya, 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak Taha'ya da başarılar diledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlara ödül töreni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN