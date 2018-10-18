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Seyyar akaryakıt satan zanlı suçüstü yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Seyyar akaryakıt satan zanlı suçüstü yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde, Kahramankazan'da kaçak akaryakıt satışı yapan D.Ö., isimli şahıs tespit edildi. Ekipler D. Ö.'yü takibe aldı. Şahsın İmrendi Mahallesi'ndeki bir barakadan santrifüj desteğiyle 33 D 6407 plakalı dolmuşun arkasındaki fiber tanka akaryakıt çektiği belirlendi. Şahsın akaryakıtları seyyar olarak kamyon sürücülerine sattığını belirleyen polisler zanlıyı suç üstü yakaladı.D. Ö.'nün bu suçtan 9 adet kaydının olduğu belirlendi.
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Seyyar akaryakıt satan zanlı suçüstü yakalandı
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