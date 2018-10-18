Tabela var sokak yok

2014 Yerel seçimlerinde CHP'ye oy veren Çankaya Akpınar Mahallesi
sakinleri bu kararlarından dolayı pişman olduklarını ve gelecek seçimde oy vermeyeceklerini söylediler. CHP'li Çankaya Belediyesi
'nin unuttuğu vatandaşlar SABAH Ankara
aracılığıyla şikâyetlerini dile getirerek seslerini duyurmaya çalıştı. 870.sokak tabelası var ama sokağa girilen ne bir yol, ne de bir merdiven var. Caddeye çıkmak için bir arka sokaktan dolandıklarını söyleyen mahalle sakinleri Çankaya Belediyesi'nin mahalle ile ilgilenmediklerini söyledi. Akpınar Mahallesi eski muhtarı Mehmet Süngü, "80 yaşındayım. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekliyim. Koyu CHP'liyim. Oy da verdim. Ama ben şikâyetçiyim. Buralar Çankaya'nın ama bir tane çalışma yok. Çok çalıştık diyorlar bizi kandırmaya çalışıyorlar. Ben eski muhtarım biz mahalleli olarak hizmet almadık. Eski parkların ismini değiştirip yeniden açılış yapıyorlar. Elimde listesi var. Aynı parka içine bir oturak koyarak 2-3 senede bir açılış yapıyorlar. Biz park istiyoruz. Çankaya çalışmıyor. Çalıştılarsa göstersinler. Bir çivi çakmışlarsa parmağımı kıracağım. Biz vatandaşız. Park yerlerimiz var. Parkımız yok. Çankaya da oturan birisi olarak buralara hizmet istiyoruz. Adam 400 milyona daire aldı. Keçiören'e çocuğunu parka götürüyor. Bu mu hizmet, bu mu belediyecilik?" dedi. 'DIŞARI ÇIKAMIYOR'
Mahalle sakini Bülent Dalmızrak, "Vergimizi veriyoruz. Hizmet yok. 870. Sokağı'n tabelası var ama sokak taş yığınlarıyla dolu. Merdiven yok, bir şey yok. Buraya bakmıyorlar. Hafta sonları olduğu zaman biz çocuklarımızı alışveriş merkezlerine götürüyoruz. Çünkü burada çocuklarımızı götüreceğimiz bir yer yok. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Kışın her taraf köpek oluyor. Dışarıya çıkacak durumumuz olmuyor. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Bir tane parkımız var çok küçük oda geçen sene şikâyet üzerine yeni yapıldı. Hiç yapılmasaydı daha iyiydi. Çocuklar oynayacak yer bulamıyor. 13 senedir burası böyle" ifadelerini kullandı. 'YOLLARI ASFALTLAMIYORLAR'
ALI Kidey, "6 yıldır bu mahalledeyim. 870. Sokak, tabelası var adı sokak ama sokak yok. Bu sokak için arka taraftan dolanıyoruz. Çocuklarımızın oyun alanı olmadığı gibi hiçbir çalışma da yok. Yağmur yağdığında her taraftan çamur akıyor. Çoluk çocuk çamurdan geçemiyor. Parkımız yok çocuklarımıza oyun oynatmamız için başka yerlere gitmemiz 10 kilometre uzağa götürmemiz gerekiyor. En büyük sıkıntımız bu. Yolları asfaltlamıyorlar. Köpekleri toplamıyorlar. Çocuklarımız ve kadınlarımız bir yerden bir yere gidemiyorlar. Köpekleri toplayıp barınaklara yerleştirsinler çocuklarımızı ısırıyor" dedi.