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Telekom galibiyetle tanışamadı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Telekom galibiyetle tanışamadı
EUROCUP C Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom üçüncü hafta karşılaşmasında Fransız ekibi ASVEL'e deplasmanda 84-63'lük skorla mağlup oldu. EuroCup'ta ülkemizi temsil eden Türk Telekom, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'e 84-63'lük skorla farklı mağlup oldu. Bu sonuçla başkent ekibi, üçüncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. İlk çeyrek 27-21 Fransız ekibinin üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte de etkili bir oyun sergileyemeyen Türk Telekom rakibi karşısında ilk devreyi 49-36 geride tamamladı. Maçın üçüncü çeryerğinde ev sahibi ekip farkı açtı ve çeyrek 62-47 ASVEL üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimiz, maçın son dört dakikasında rakibinin 15-1'lik serisine engel olamayınca karşılaşmadan 84-63'lük mağlubiyetle ayrıldı.
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Telekom galibiyetle tanışamadı
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