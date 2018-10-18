Telekom galibiyetle tanışamadı

BUGÜN NELER OLDU

'nda mücadele edenüçüncü hafta karşılaşmasındaekibi'e deplasmanda'lük skorla mağlup oldu.'ta ülkemizi temsil eden, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığıekibi'e'lük skorla farklı mağlup oldu. Bu sonuçla başkent ekibi, üçüncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. İlk çeyrekekibinin üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte de etkili bir oyun sergileyemeyenrakibi karşısında ilk devreyi 49-36 geride tamamladı. Maçın üçüncü çeryerğinde ev sahibi ekip farkı açtı ve çeyreküstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimiz, maçın son dört dakikasında rakibinin'lik serisine engel olamayınca karşılaşmadan'lük mağlubiyetle ayrıldı.