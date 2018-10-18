Telekom galibiyetle tanışamadı

EUROCUP C Grubu
'nda mücadele eden Türk Telekom
üçüncü hafta karşılaşmasında Fransız
ekibi ASVEL
'e deplasmanda 84-63
'lük skorla mağlup oldu. EuroCup
'ta ülkemizi temsil eden Türk Telekom
, üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Fransız
ekibi ASVEL
'e 84-63
'lük skorla farklı mağlup oldu. Bu sonuçla başkent ekibi, üçüncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. İlk çeyrek 27-21 Fransız
ekibinin üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte de etkili bir oyun sergileyemeyen Türk Telekom
rakibi karşısında ilk devreyi 49-36 geride tamamladı. Maçın üçüncü çeryerğinde ev sahibi ekip farkı açtı ve çeyrek 62-47 ASVEL
üstünlüğüyle sona erdi. Temsilcimiz, maçın son dört dakikasında rakibinin 15-1
'lik serisine engel olamayınca karşılaşmadan 84-63
'lük mağlubiyetle ayrıldı.