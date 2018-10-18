Temizlik için gece gündüz mesai

PURSAKLAR Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin temizliği ve halkın huzuru için gece gündüz mesai yaparak ilçeyi pırıl pırıl ediyor. Eylül ayı faaliyet raporunu açıklayan Pursaklar Belediyesi, 114 personel, 5 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, 4 adet sıkıştırmalı vinçli çöp toplama kamyonu, 5 adet hafriyat aracı 2 adet semitrey, 3 adet süpürge kamyonu ve 2 adet azura süpürge aracı ile 7/24 görev yapıp günlük yaklaşık 145 ton atık topluyor. İlçedeki cadde, sokak ve pazar yerleri ile resmi kurum ve kuruluşların, okul ve camilerin bahçeleri ve çevrelerinin günlük olarak temizlendiği belirtildi.